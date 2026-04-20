Συναγερμός για εξαφάνιση 44χρονης από το Ηράκλειο - Το τελευταίο μήνυμα στον γιο της

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ηράκλειο της Κρήτης για την εξαφάνιση μίας 44χρονης μητέρας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Κυριακής (19/04).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στο χωριό Δαφνές περί τις 11:00 το πρωί με το όχημά της.

Ο γιος της, ένας 23χρονος, αποτάθηκε στις Αρχές περί τις 01:20 για να ενημερώσει πως δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της εδώ και ώρες.

Ο δήμαρχος της τοπικής κοινότητας σημείωσε στο κανάλι πως το κινητό λειτουργεί, αλλά δεν απαντά ούτε σε κλήσεις, ούτε σε μηνύματα.

Κατά την ίδια πηγή, περί τις 19:00 χθες ο 23χρονος έλαβε ένα μήνυμα από το κινητό της μητέρας του, που έλεγε «Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα», αλλά δεν είχε κανένα νέο της έκτοτε.

Έτσι, αποφάσισε να πάει στην αστυνομία.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο εάν το μήνυμα στάλθηκε από την ίδια την 44χρονη, με τις Αρχές να κάνουν έρευνα για τον εντοπισμό της ίδιας και του οχήματός της.