Συναγερμός για φωτιά στην Κρήτη: Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στον Κίσσαμο

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 18:00 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Χανιά, για φωτιά που ξέσπασε στο χωριό Κεφάλι, στον Δήμο Κισσάμου.

φωτιά
Φωτιά σε δασική έκταση | INTIME
Σύμφωνα με το nea kriti, η πυρκαγιά είναι εκτεταμένη και καίει δασική έκταση, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία, καθώς καίει κοντά σε σπίτια. Στο σημείο επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι κάηκε μια αποθήκη.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σπεύδουν ενισχύσεις από το Καστέλι και την Κάνδανο, με 8 πυροσβεστικά οχήματα και 24 πυροσβέστες, στην προσπάθεια να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωσή της.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

ΕΛΛΑΔΑ