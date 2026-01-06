Συναγερμός για φωτιά στην Κρήτη: Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στον Κίσσαμο

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 18:00 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Χανιά, για φωτιά που ξέσπασε στο χωριό Κεφάλι, στον Δήμο Κισσάμου.
Σύμφωνα με το nea kriti, η πυρκαγιά είναι εκτεταμένη και καίει δασική έκταση, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία, καθώς καίει κοντά σε σπίτια. Στο σημείο επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι κάηκε μια αποθήκη.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σπεύδουν ενισχύσεις από το Καστέλι και την Κάνδανο, με 8 πυροσβεστικά οχήματα και 24 πυροσβέστες, στην προσπάθεια να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωσή της.
Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
- Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: Η διαλυμένη οικογένεια και οι τραγικές συνθήκες του 15χρονου φονιά
- Στο έλεος του πολικού χιονιά η Ευρώπη: Οι χώρες που «παρέλυσαν» από την κακοκαιρία
- Ο άνθρωπος που έβγαλε 400.000 ευρώ από την απαγωγή Μαδούρο με το τέλειο στοίχημα
- Μαρία Καρυστιανού: Ανακοίνωσε επίσημα την ίδρυση κόμματος - «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.