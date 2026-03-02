Σε μόλις 60 δευτερόλεπτα η εκτέλεση του Αλί Χαμενεΐ - Ο ρόλος Μοσάντ και CIA

Η εκτέλεση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ήρθε ύστερα από δεκαετίες συλλογής πληροφορίων από τις μυστικές Υπηρεσίες του Ισραήλ, με την άμεση ενίσχυση, σε υλικοτεχνικό επίπεδο και ανθρώπινο δυναμικό, από την αμερικανική CIA και τις αμερικανικές μυστικές Υπηρεσίες.

Ο Χαμενεΐ δολοφονήθηκε μαζί με άλλα επτά «ανώτερα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας, που είχαν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της Τεχεράνης» αλλά και δεκάδες μέλη της οικογένειάς του και πρόσωπα του στενού του κύκλου, σε σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις διάρκειας 60 δευτερολέπτων, όπως ενημέρωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Ακόμα 40 Ιρανοί ανώτεροι αξιωματούχοι πέθαναν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η δολοφονία του 86χρονου Χαμενεΐ, αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών να ανατραπεί το ριζοσπαστικό καθεστώς του Ιράν, αλλά βυθίζει τη Μέση Ανατολή σε κρίση - όπως φαίνεται διαρκείας.

Ορισμένοι ειδικοί και βετεράνοι των μυστικών υπηρεσιών περιέγραψαν ένα πιθανό στρατηγικό λάθος που θα μπορούσε να αποξενώσει πιθανούς υποστηρικτές των επιτιθέμενων ή να ανοίξει τον δρόμο για πιο ριζοσπαστικούς αντιπάλους στην περιοχή στο μέλλον.

«Το πρόβλημα είναι ότι το Ισραήλ είναι ερωτευμένο με τις δολοφονίες... και δεν μαθαίνουμε ποτέ ότι δεν αποτελεί λύση. Έχουμε σκοτώσει όλους τους ηγέτες της Χαμάς. Είναι ακόμα εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Χεζμπολάχ. Οι ηγέτες αντικαθίστανται πάντα» δήλωσε ο Γιόσι Μέλμαν, ένας Ισραηλινός αναλυτής και συγγραφέας που ειδικεύεται στις μυστικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται πως το Ισραήλ έχει μακρά ιστορία στη διεξαγωγή δολοφονιών στο εξωτερικό, αλλά ποτέ πριν δεν έχει σκοτώσει αρχηγό κράτους.

Ο Άμος Γιαντλίν, πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν «ένας τακτικός αιφνιδιασμός, ένας επιχειρησιακός αιφνιδιασμός» επειδή η γενική προσδοκία ήταν ότι το Ισραήλ θα επιτίθετο στο σκοτάδι, κίνηση ανάλογη με αυτή που εκκίνησε τον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο.

Ο χρόνος της δολοφονίας καθορίστηκε από πληροφορίες που συγκέντρωσε η CIA, σχετικά με μια συνάντηση κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων σε ένα συγκρότημα κτιρίων στην καρδιά της Τεχεράνης, όπου είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο(02/03) το πρωί. Το πιο σημαντικό είναι ότι η αμερικανική υπηρεσία μπόρεσε να ενημερώσει τους Ισραηλινούς ομολόγους της ότι ο Χαμενεΐ θα βρισκόταν πράγματι στο σημείο, σύμφωνα με τους New York Times.

Ισραηλινοί κατάσκοποι παρακολουθούσαν, επίσης, τον Χαμενεΐ εδώ και πολλά χρόνια, δημιουργώντας ένα λεπτομερές αρχείο για την καθημερινή ρουτίνα του ίδιου και του στενού του κύκλου και της οικογένειάς του, αλλά και των ατόμων που ήταν επιφορτισμένοι με την ασφάλειά του. Αυτή την ενημέρωση παρείχε ένας πρώην βετεράνος της CIA, με δεκαετίες εμπειρίας στην παρακολούθηση τρομοκρατικών στόχων υψηλού προφίλ.

Η Μοσάντ έχει επικεντρωθεί στο Ιράν εδώ και δεκαετίες και έχει δημιουργήσει βαθιά δίκτυα πληροφοριοδοτών, πρακτόρων και υλικοτεχνικής υποστήριξης εκεί.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, Ισραηλινοί πράκτορες κατάφεραν να εντοπίσουν τα σπίτια Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων, αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικών διοικητών και τις εκμεταλλεύτηκαν για τη δολοφονία πολλών εξ αυτών.

Ο Μέλμαν εξήγησε πως πριν από 20 χρόνια η Μοσάντ έκανε μία σημαντική αλλαγή στις τακτικές της, αποφασίζοντας να στρατολογήσει τοπικούς πράκτορες εντός του Ιράν, οι οποίοι έλαβαν υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.

Ο Ντέιβιντ Μπαρνέα, ο οποίος ηγείται της υπηρεσίας από το 2021, δημιούργησε ένα ειδικό τμήμα για μια «λεγεώνα ξένων» πρακτόρων, που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή, σε ευαίσθητες αποστολές.

«Εξήντα δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν το μόνο που χρειάστηκε για αυτήν την επιχείρηση, αλλά είναι το αποτέλεσμα χρόνων έρευνας» δήλωσε ο Οντέντ Αϊλάμ, πρώην επικεφαλής του τμήματος αντιτρομοκρατίας της Μοσάντ και ερευνητής στο Κέντρο Ασφάλειας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιερουσαλήμ.

«Το σύγχρονο πεδίο μάχης δεν ορίζεται πλέον μόνο από άρματα μάχης και αεροσκάφη. Ορίζεται από δεδομένα, πρόσβαση, εμπιστοσύνη και το timing. Ένα λεπτό μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη περιοχή».

Ο βετεράνος της CIA έκρινε τη δολοφονία ως λανθασμένη. «Νομίζω ότι ήταν λάθος. Όχι από ηθική άποψη - δεν έχω πρόβλημα να σκοτώνω ανθρώπους - αλλά από μακροπρόθεσμη στρατηγική άποψη. Ξέρω ότι όταν εξοντώνεις τον ηγέτη κάποιου δεν λύνεις το πρόβλημα. Απλώς δημιουργείς ένα νέο».