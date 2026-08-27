Συναγερμός για φωτιές: Κατηγορία 5 σε τρεις περιοχές – Πού ισχύει Red Code

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται την Παρασκευή ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρή καύσιμη ύλη και οι πολύ ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας 5, βρίσκονται περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Συγκεκριμένα, ακραίος κίνδυνος προβλέπεται σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρόδο και Κάρπαθο.

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 4, προβλέπεται στα Ιόνια Νησιά, σε Θεσπρωτία και Πρέβεζα, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στις Κυκλάδες, σε Κάλυμνο και Κω, καθώς και στα Χανιά.

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για 28/08/2026

Σε Red Code πολλές περιοχές

Λόγω των συνθηκών, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, καθώς και οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων και οι Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επισήμανε ότι η παρατεταμένη ζέστη έχει ξηράνει την καύσιμη ύλη σε πολλές περιοχές, ενώ η ενίσχυση των ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο.

Για τον λόγο αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί αναδιάταξη και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στις περιοχές μεγαλύτερου κινδύνου, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση επέμβαση σε περίπτωση φωτιάς.

Σε επιφυλακή Πυροσβεστική και Ένοπλες Δυνάμεις

Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος τίθεται σε επιφυλακή, ενώ ενισχύεται η παρουσία των ΕΜΟΔΕ και άλλων ειδικών επιχειρησιακών μονάδων. Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται εναέριες επιτηρήσεις, καθώς και περιπολίες και παρακολούθηση με drones.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα επανδρώσουν πυροφυλάκια σε 24ωρη βάση, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται επίσης ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό, ΕΚΑΒ, Δασική Υπηρεσία, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, Περιφέρειες και Δήμοι.

Αυξημένοι θα είναι και οι έλεγχοι για την εφαρμογή των απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε δάση, εθνικούς δρυμούς και άλλες ευπαθείς περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά, όπως καύση ξερών χόρτων, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές και ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.