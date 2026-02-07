Μενού

Συναγερμός για πλημμύρες στο Διδυμότειχο: Τεχνητή εκτόνωση υδάτων λόγω υπερχείλισης βουλγαρικών φραγμάτων

Σε Τεχνητή εκτόνωση υδάτων προχώρησαν στο Πύθιο Διδυμοτείχου λόγω ανόδου στάθμης από υπερχείλιση βουλγαρικών φραγμάτων.

Reader symbol
Newsroom
Πλημμύρες Έβρος
Πλημμύρες Έβρος | Intime
  • Α-
  • Α+

Σε τεχνητή εκτόνωση των υδάτων στην περιοχή του Πυθίου προχωρά ο δήμος Διδυμοτείχου, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι έντονες πιέσεις που δέχεται ο τοπικός υδροφόρος ορίζοντας από τον τεράστιο όγκο νερού που εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως εξηγεί στο πρακτορείο ο δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, η στάθμη του νερού ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, έχοντας ήδη φτάσει τα 5,82 μέτρα -όταν το όριο επιφυλακής είναι στα 4,80 μ. και το όριο συναγερμού στα 5,80 μ. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο δήμος αποφάσισε να ανοίξει τα θυροφράγματα της περιοχής.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, ο μεγάλος όγκος υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει φτάσει ακόμη. Παραμένουμε στο σημείο, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου, και μέσα στην επόμενη ώρα θα γίνει η τεχνητή εκτόνωση.

Σε πρώτη φάση εκτιμάμε ότι θα πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα στον κάμπο Πυθίου–Ρηγίου–Σοφικού», δήλωσε ο κ. Χατζηγιάννογλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, έχουν ήδη ενημερωθεί οι κάτοικοι και οι αγρότες της περιοχής ώστε να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας: να αποφεύγουν την προσέγγιση των σημείων όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας, να μεταφέρουν ζώα και αγροτικά μηχανήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες και να επικοινωνούν άμεσα με τις Αρχές για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ