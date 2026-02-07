Συναγερμός για πλημμύρες στο Διδυμότειχο: Τεχνητή εκτόνωση υδάτων λόγω υπερχείλισης βουλγαρικών φραγμάτων

Σε τεχνητή εκτόνωση των υδάτων στην περιοχή του Πυθίου προχωρά ο δήμος Διδυμοτείχου, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι έντονες πιέσεις που δέχεται ο τοπικός υδροφόρος ορίζοντας από τον τεράστιο όγκο νερού που εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως εξηγεί στο πρακτορείο ο δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, η στάθμη του νερού ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, έχοντας ήδη φτάσει τα 5,82 μέτρα -όταν το όριο επιφυλακής είναι στα 4,80 μ. και το όριο συναγερμού στα 5,80 μ. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο δήμος αποφάσισε να ανοίξει τα θυροφράγματα της περιοχής.
«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, ο μεγάλος όγκος υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει φτάσει ακόμη. Παραμένουμε στο σημείο, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου, και μέσα στην επόμενη ώρα θα γίνει η τεχνητή εκτόνωση.
Σε πρώτη φάση εκτιμάμε ότι θα πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα στον κάμπο Πυθίου–Ρηγίου–Σοφικού», δήλωσε ο κ. Χατζηγιάννογλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παράλληλα, έχουν ήδη ενημερωθεί οι κάτοικοι και οι αγρότες της περιοχής ώστε να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας: να αποφεύγουν την προσέγγιση των σημείων όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας, να μεταφέρουν ζώα και αγροτικά μηχανήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες και να επικοινωνούν άμεσα με τις Αρχές για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό.
