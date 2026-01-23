Συναγερμός για τη γρίπη: 6χρονη διασωληνωμένη με εγκεφαλίτιδα – Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα

Η γρίπη συνεχίζει να «σαρώνει» τη χώρα, με εκατοντάδες παιδιά να νοσούν και τα νοσοκομεία να καταγράφουν ολοένα και πιο βαριά περιστατικά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, δύο παιδιά νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του Παίδων «Η Αγία Σοφία», ενώ ένα 6χρονο κοριτσάκι έχει διασωληνωθεί μετά από σοβαρή επιπλοκή της γρίπης.

Η μικρή διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα, μια επικίνδυνη φλεγμονή του εγκεφάλου που μπορεί να εμφανιστεί ως επιπλοκή της γρίπης.

Οι γιατροί παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, καθώς τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της.

Το παιδί μεταφέρθηκε στα επείγοντα με υψηλό πυρετό, σπασμούς και έντονη αφυδάτωση. Όπως αναφέρει η οικογένεια στο Star, η 6χρονη επέστρεψε από το σχολείο νιώθοντας αδιαθεσία και ανέβασε πυρετό. Το τεστ για γρίπη βγήκε αρχικά αρνητικό, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία το βράδυ της Πέμπτης.

Η γιαγιά της μικρής περιέγραψε συγκλονισμένη στο Star τη στιγμή που το παιδί κατέρρευσε: «Η μικρή, τη στιγμή που έτρωγε, άρχισε να μη νιώθει καλά.

Οι γιατροί είπαν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα. Της κάνουν εξετάσεις, τη διασωλήνωσαν, έχει κάνει λοιμώξεις στον εγκέφαλο».

Το ρεπορτάζ του Star επισημαίνει ότι οι ειδικοί καλούν τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα κρούσματα γρίπης αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς.