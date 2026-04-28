Συναγερμός για τη λεπτοσπείρωση στη Ζάκυνθο: Στο «πόδι» ο ΕΟΔΥ μετά τον θάνατο νοσούντα

Ευρεία σύσκεψη είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, τριμελούς κλιμακίου του ΕΟΔΥ, με αφορμή τα τελευταία κρούσματα από λεπτοσπείρωση στο νησί, ένα εκ των οποίων, θανατηφόρο.

Ένα θέμα που έχει πυροδοτήσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Ζακύνθου, για τον επιμερισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή της μυοκτονία και παράλληλα, μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.