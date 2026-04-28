Μενού

Συναγερμός για τη λεπτοσπείρωση στη Ζάκυνθο: Στο «πόδι» ο ΕΟΔΥ μετά τον θάνατο νοσούντα

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, με αφορμή τα τελευταία κρούσματα από λεπτοσπείρωση στο νησί, ένα εκ των οποίων, θανατηφόρο.

Reader symbol
Newsroom
Υγειονομικός | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ευρεία σύσκεψη είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, τριμελούς κλιμακίου του ΕΟΔΥ, με αφορμή τα τελευταία κρούσματα από λεπτοσπείρωση στο νησί, ένα εκ των οποίων, θανατηφόρο.

Ένα θέμα που έχει πυροδοτήσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Ζακύνθου, για τον επιμερισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή της μυοκτονία και παράλληλα, μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ