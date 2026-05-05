Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στη Νίκαια

Αγωνία επικρατεί για την τύχη της 15χρονης Κωνσταντίνας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (03/5), από την περιοχή της Νίκαιας.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 04/05/2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο, γεγονός που καθιστά τον εντοπισμό της εξαιρετικά επείγοντα.
Έχει ύψος 1,58, βάρος 45 κιλά, μαύρα μαλλιά και μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε λευκή τσάντα ώμου. Αν γνωρίζετε κάτι, καλέστε το 116000 ή την Αστυνομία.
- Ανταλλαγή συντρόφων μέρα μεσημέρι: Το μεγαλύτερο θέρετρο γυμνιστών στον κόσμο έχει καταληφθεί από swingers
- Οι Metallica live στην Αθήνα – Η ιστορία της ανόδου στον θρόνο του metal μέσα από πέντε θρυλικά άλμπουμ
- Αγνώριστος ο Bad Bunny: Γιατί εμφανίστηκε 50 χρόνια μεγαλύτερος στο Met Gala 2026
- Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, η δήλωση «φωτιά» για τη σημαία και η άρνηση να κηδευτεί δημόσια δαπάνη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.