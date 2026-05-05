Μενού

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στη Νίκαια

Εξαφάνιση 15χρονης στη Νίκαια. Ύψος 1,58, μαύρα μαλλιά και μάτια. Φορούσε λευκά αθλητικά και λευκή τσάντα.

Reader symbol
Newsroom
Εξαφάνιση ανήλικης
Εξαφάνιση ανήλικης | Χαμόγελο του Παιδιού
  • Α-
  • Α+

Αγωνία επικρατεί για την τύχη της 15χρονης Κωνσταντίνας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (03/5), από την περιοχή της Νίκαιας. 

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 04/05/2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο, γεγονός που καθιστά τον εντοπισμό της εξαιρετικά επείγοντα.

Έχει ύψος 1,58, βάρος 45 κιλά, μαύρα μαλλιά και μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε λευκή τσάντα ώμου. Αν γνωρίζετε κάτι, καλέστε το 116000 ή την Αστυνομία.

Εξαφάνιση ανήλικης
Εξαφάνιση ανήλικης | Χαμόγελο του Παιδιού

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ