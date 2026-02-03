Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο κοριτσιών 5 και 9 ετών από τον Κορυδαλλό

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών από την περιοχή του Κορυδαλλού από το μεσημέρι της Δευτέρας (02/02).

Τα παιδιά, ηλικίας 5 και 9 ετών, εξαφανίστηκαν περί τις 15:00 της Δευτέρας και για τον εντοπισμό τους έχει εκδοθεί Amber Alert.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την υπόθεση και ενεργοποίησε τον μηχανισμό, δημοσιεύοντας τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τους.

Η 9χρονη έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 εκ., έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, ροζ παντελόνι φόρμας και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Η 5χρονη έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.10εκ, έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, γκρι παντελόνι φόρμας και ροζ αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

