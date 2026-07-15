Συναγερμός Missing Alert: 22χρονη εξαφανίστηκε αφού μπήκε σε ταξί στην Ελληνορώσων - Το δελτίο του «Χαμόγελου»

Συναγερμό Missing Alert έχει ηχήσει το Χαμόγελο του Παιδιού για ένα ανησυχητικό περιστατικό, αφού μία 22χρονη, η Μωραϊτίνη Αντιγόνη, αναφέρεται πως αγνοείται, με την τελευταία γνωστή τοποθεσία της στην περιοχή των Ελληνορώσων.

Σύμφωνα με το δελτίο Missing Alert της οργάνωσης, η νεαρή κοπέλα εξαφανίστηκε χθες, Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:30, από την περιοχή των Ελληνορώσσων, στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της σήμερα 15 Ιουλίου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η 22χρονη Μωραϊτίνη Αντιγόνη που αγνοείται | Χαμόγελο του Παιδιού

Missing Alert - Τα στοιχεία της αγνοούμενης

Η Μωραϊτίνη Αντιγόνη έχει ύψος 1.68 μ., έχει βάρος 57 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντό μπλουζάκι, μαύρο παντελόνι και μαύρα και μωβ ορειβατικά μποτάκια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει

τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο

με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017 »

» σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας ( 100 )

της χώρας ( ) μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ: http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple