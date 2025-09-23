Συναγερμός στα Καμένα Βούρλα για μολυσμένη παραλία: Εκδόθηκε απαγόρευση κολύμβησης

Ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Χρήστος Γεωργίου, προειδοποίησε σήμερα (23/9) σχετικά με το ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε παραλία στα Καμένα Βούρλα.

Όπως είπε, «οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες γίνονται σε όλη την περιφέρεια, σε περίπου 600 σημεία, αρχής γενομένης από τον Μάιο, προκειμένου να δοθεί η άδεια χρήσης των ακτών.

Ο τελευταίος έλεγχος που είχε γίνει στις 18 Αυγούστου είχε δώσει αποτελέσματα εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Τώρα έγινε έκτακτος έλεγχος στις 15 Σεπτεμβρίου και χθες είχαμε τα επίσημα αποτελέσματα, που έδειξαν δυστυχώς υπέρβαση στο μικροβιακό φορτίο, και σε E.coli και σε εντερόκοκκο».

Καμένα Βούρλα: «Λουκέτο» στην παραλία λόγω ρύπανσης

Με βάση αυτά τα δεδομένα, όπως είπε: «Οφείλαμε, όπως προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία, αλλά και επειδή έχουμε πάντα προτεραιότητα να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, να κλείσουμε τη συγκεκριμένη παραλία».

Διευκρίνισε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται αποκλειστικά στην περιοχή του κάμπινγκ του ΕΟΤ: «Στα άλλα σημεία που ελέγχθηκαν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τα νερά είναι απολύτως καθαρά. Μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αποκλείστηκε η χρήση από τους κολυμβητές».

Για την έλτση του προβλήματος υπογράμμισε ακόμα: «Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Ακόμη κι αν ήταν ελάχιστα πάνω, και πάλι θα προβαίναμε στην ίδια ενέργεια. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επέκτασης της ρύπανσης απάντησε: «Θεωρητικά θα μπορούσε, στην πράξη όμως τα αποτελέσματα σε άλλες περιοχές δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα. Αν δούμε ότι το πρόβλημα επεκτείνεται, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες».

Πηγή: lamianow.gr