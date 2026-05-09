Συναγερμός στα Οινόφυτα: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν 100.000 ευρώ

Στο πόδι σηκώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 η περιοχή των Οινοφύτων, μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μηχάνημα ΑΤΜ το οποίο βρισκόταν εντός χώρου σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος που αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής. Άγνωστοι δράστες φέρονται να προκάλεσαν την έκρηξη στο ΑΤΜ και να αφαίρεσαν τουλάχιστον μία κασετίνα με χρήματα, πριν εξαφανιστούν.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσό που ενδέχεται να αγγίζει τις 100.000 ευρώ μέσα στην κασετίνα. Κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες φέρονται να άφησαν πίσω τους διάσπαρτα καμένα χαρτονομίσματα, συνολικής αξίας περίπου 2.500 ευρώ.

Μετά την επίθεση, οι δράστες διέφυγαν από το σημείο πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο δράσης τους και το όχημα που χρησιμοποίησαν.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής τους.