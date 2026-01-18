Μενού

Συναγερμός στα Πατήσια: Φωτιά σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου

Φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στα Άνω Πατήσια, σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Φωτιά σε εργοστάσιο | Shutterstock
Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην οδό Αγίου Αντωνίου, στα Άνω Πατήσια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίγονται απορρίμματα ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφορο όχημα.

