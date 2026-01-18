Συναγερμός στα Πατήσια: Φωτιά σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου

Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην οδό Αγίου Αντωνίου, στα Άνω Πατήσια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίγονται απορρίμματα ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφορο όχημα.