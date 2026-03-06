Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής έξω από τη ΓΑΔΑ με άνδρα που εμφανίστηκε στη σκοπιά υποστηρίζοντας ότι πως έχει πάνω του εκρηκτικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί και προσήχθη από δυνάμεις της αστυνομίας.

Έφερε σακίδιο στην πλάτη, ενώ κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα που φαινόταν αληθινή και άλλες δύο μέσα σε ένα δοχείο.

Ζητούσε ένα τηλέφωνο να μιλήσει κι έτσι οι αστυνομικού του απέσπασαν την προσοχή και τον συνέλαβαν.

Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού, είχε διακοπεί η κυκλοφορία στη Λ. Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς Πατησίων, και στην οδό Δημητσάνας από το ύψος της Λ. Αλεξάνδρας, και είχαν απομακρυνθεί οι περαστικοί από το ύψος της οδού Πανόρμου έως την οδό Δημητσάνας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής και μεταφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ είχε πιάσει συζήτηση με τον αλλοδαπό, όποιος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει. Ο αστυνομικός τον απασχόλησε δίνοντας την ευκαιρία σε δύο άλλους συναδέλφους του που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι χειροβομβίδες φαίνονται αληθινές, αλλά θα εξεταστούν από πυροτεχνουργούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι πράγματι έτσι και αν είναι λειτουργικές.