Συναγερμός στη Λαμία: Εξαφανίστηκε 13χρονος από δομή φιλοξενίας

Ένας 13χρονος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη Λαμία το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» που δημοσιοποίησε τα στοιχεία του ανηλίκου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Στις 1/1/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Λαμίας, ο Αθανάσιος Αλέξανδρος Τ., 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 2/1/2026, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αθανάσιος Αλέξανδρος Τ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,50 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμα, μαύρη μπλούζα φούτερ, μαύρα αθλητικά παπούτσια και είχε ένα μαύρο τσαντάκι».

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Τ. 13 ΕΤΩΝhttps://t.co/lq1qQVJBtH pic.twitter.com/SNuw2xGXZx — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) January 2, 2026

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

