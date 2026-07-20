Συναγερμός στη Σαμοθράκη: Η σωτήρια κλήση στο 112 που γλίτωσε πεζοπόρο στη Γριά Βάθρα

Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Γριά Βάθρα στη Σαμοθράκη. Η γυναίκα, βουλγαρικής καταγωγής, βρισκόταν σε δύσβατο μονοπάτι όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε και τραυματίστηκε στο άνω άκρο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ίδια επικοινώνησε με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα ο γεωεντοπισμός της και να κινητοποιηθούν οκτώ πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν το σημείο όπου βρισκόταν η τραυματίας και, αφού την τοποθέτησαν σε φορείο, τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της.
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