Συναγερμός στη Σούδα: Προσήχθη Γεωργιανός για κατασκοπεία

Στην προσαγωγή ενός Γεωργιανού υπηκόου για πιθανή κατασκοπεία στη Σούδα, προχώρησε η ΕΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η προσαγωγή του Γεωργιανού έγινε στην Αθήνα και κρατείται σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, όπου και εξετάζεται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η προσαγωγή είναι αποτέλεσμα έρευνας της ΕΥΠ, η οποία είναι σε εξέλιξη τον τελευταίο καιρό στα Χανιά, μετά από πληροφορίες για κατασκοπευτική δράση στην περιοχή.

Ο προσαχθείς φέρεται ότι κινούνταν στην περιοχή γύρω από την βάση της Σούδας και για αυτό αποφασίστηκε η προσαγωγή του για περαιτέρω έρευνα, που έγινε τελικά στην Αθήνα, όπου αφίχθη αεροπορικώς. Την υπόθεση χειρίζονται από κοινού ΕΥΠ και ΕΛΑΣ και εξετάζεται η εκδοχή ο άνδρας να συνέλεγε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν.

Σούδα: Σύλληψη για κατασκοπεία και το περασμένο καλοκαίρι

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2026 είχε συλληφθεί για κατασκοπεία επίσης στη Σούδα ένας 26χρονος Αζέρος, ο οποίος φέρεται να είχε νοικιάσει ξενοδοχείο σε πολύ κοντινή απόσταση από την αεροναυτική βάση και πραγματοποιούσε φωτογραφίσεις πιθανών στόχων τόσο στη βάση όσο και πολεμικών πλοίων.

Ο 26χρονος είναι γεννημένος στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά κατάγεται από το Ιράν. Οι πληροφορίες ανέφεραν πως μεταξύ άλλων στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, μία φωτογραφική μηχανή και ένας φορητός υπολογιστής. Ο νεαρός φέρεται να είχε τραβήξει εκατοντάδες φωτογραφίες.