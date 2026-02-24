Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι στο κέντρο - Σενάρια για εμπλοκή αντιεξουσιαστών

Έκρηξη από γκαζάκια σημειώθηκε σε κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν ήδη σχηματίσει κλοιό γύρω από το σημείο.

Εικόνες που μεταδίδει η ΕΡΤ δείχνουν τις αστυνομικές κορδέλες να έχουν θέσει σε περιορισμό σημείο περί πολυκατοικίας στο κέντρο της συμπρωτεύουσας με σπασμένα γυαλιά και μία φθαρμένη.

Το συμβάν φέρεται να σημειώθηκε περί τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2), όταν έκρηξη από γκαζάκια στην οδό Αγίας Τριάδος, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, συντάραξε την περιοχή.

Έκρηξη: Σενάρια για εμπλοκή αντιεξουσιαστών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην τζαμαρία και στην πρόσοψη ισογείου καταστήματος, ενώ φθορές υπέστη και σταθμευμένο όχημα στο σημείο. Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν εκκωφαντικό θόρυβο και βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Ο χώρος όπου σημειώθηκε το συμβάν φέρεται να χρησιμοποιείται ως στέκι ατόμων που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο. Στην περιοχή υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα στέκια.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο με κορδέλα και διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες, καθώς και οι δράστες και τα κίνητρα της ενέργειας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.