Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Τραυματισμένος άνδρας σε ταράτσα - Έπεσε εκτελώντας εργασίες

Οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη ενημερώθηκαν λίγο μετά τις 11:30 για έναν άνδρα που φέρεται να έχει τραυματιστεί και να βρίσκεται ανήμπορός να απομακρυνθεί στην ταράτσα πολυκατοικίας επί της οδού Αγίας Θεοδώρας, στο κέντρο της πόλης.
Πληροφορίες του thestival.gr αναφέρουν πως πρόκειται για συντηρητή κεραμιδιών ο οποίος ανέβηκε προκειμένου να εκτελέσει εργασίες και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε, με συνέπεια να τραυματιστεί.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επί τόπου βρίσκεται και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα προκειμένου οι πυροσβέστες να καταφέρουν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο.
