Μενού

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Τραυματισμένος άνδρας σε ταράτσα - Έπεσε εκτελώντας εργασίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για άνδρα που έχει τραυματιστεί σε ταράτσα πολυκατοικίας, στο κέντρο της πόλης.

Reader symbol
Newsroom
Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα
Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα | thestival
  • Α-
  • Α+

Οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη ενημερώθηκαν λίγο μετά τις 11:30 για έναν άνδρα που φέρεται να έχει τραυματιστεί και να βρίσκεται ανήμπορός να απομακρυνθεί στην ταράτσα πολυκατοικίας επί της οδού Αγίας Θεοδώρας, στο κέντρο της πόλης.

Πληροφορίες του thestival.gr αναφέρουν πως πρόκειται για συντηρητή κεραμιδιών ο οποίος ανέβηκε προκειμένου να εκτελέσει εργασίες και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε, με συνέπεια να τραυματιστεί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επί τόπου βρίσκεται και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα προκειμένου οι πυροσβέστες να καταφέρουν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ