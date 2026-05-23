Συναγερμός στην Εύβοια: 59χρονος από τη Σκύρο χρειάστηκε επείγουσα διακομιδή

Επιχείρηση επείγουσας διακομιδής ασθενούς στην Εύβοια πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω της ανάγκης άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.
Πρόκειται για 59χρονο άνδρα από τη Σκύρο, ο οποίος μεταφέρθηκε από τον όρμο Πεύκου προς το λιμάνι της Κύμης με επιβατικό – τουριστικό σκάφος, υπό την ονομασία «Κυμοθόη», κατά το evima.
Η επιχείρηση έγινε υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων λιμενικών αρχών, με στόχο την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά του ασθενούς σε υγειονομική μονάδα για περαιτέρω αντιμετώπιση.
