Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο της Καστοριάς βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο 18 Ιουλίου μέχρι και σήμερα, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων – ανάμεσά τους και πολλά παιδιά – με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, περισσότερα από δέκα άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.

Αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν πολύ υψηλό πυρετό, πάνω από 40 βαθμούς, κάτι που αύξησε την ανησυχία των γιατρών.

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Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλείας και πλέον η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Πληροφορίες από γονείς και άλλες πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένο επιδημιολογικό παράγοντα.

Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τον ΕΟΔΥ να έχει ήδη συλλέξει δείγματα και να αναμένονται τα αποτελέσματα.

