Συναγερμός στην Καστοριά μετά από απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καστοριά, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό κρατούμενου που απέδρασε από τη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης.

Ο άνδρας, που νοσηλευόταν φρουρούμενος, κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τις αρχές να διερευνούν πώς κατέστη δυνατή η απόδραση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δραπέτη.

Πηγή: ΕΡΤ