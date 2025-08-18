Μενού

Συναγερμός στην Καστοριά μετά από απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του κρατούμενου που απέδρασε στην Καστοριά.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Αστυνομική επιχείρηση | Intime
Συναγερμός έχει σημάνει στην Καστοριά, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό κρατούμενου που απέδρασε από τη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης.

Ο άνδρας, που νοσηλευόταν φρουρούμενος, κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τις αρχές να διερευνούν πώς κατέστη δυνατή η απόδραση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δραπέτη.

Πηγή: ΕΡΤ

