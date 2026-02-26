Συναγερμός στην Πάτρα: Eκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (26/02), στην Πάτρα όπου άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το tempo24.gr, ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο του κτιρίου, στην περιοχή του Κουκούλι.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες, ενώ επί τόπου βρέθηκε και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.
Ο μηχανισμός, που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε, περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες εύφλεκτο υλικό.
- Κόκκινος συναγερμός και εξωπραγματικό τοπίο στον Έβρο: Έως και τα έξι μέτρα φτάνει το νερό στα Λάβαρα
- Γιάνης Βαρουφάκης: Παραπέμπεται σε δίκη μετά τις δηλώσεις για χρήση ναρκωτικών
- Πέθανε η Ιωάννα Παπαντωνίου - Η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος στην Επίδαυρο
- Όποτε κι αν πας: Η πιο φθηνή ευρωπαϊκή πόλη για να φας και να πιεις με περίπου 25 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.