Συναγερμός στην Πάτρα: Eκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (26/02), στην Πάτρα όπου άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το tempo24.gr, ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο του κτιρίου, στην περιοχή του Κουκούλι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες, ενώ επί τόπου βρέθηκε και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Ο μηχανισμός, που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε, περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες εύφλεκτο υλικό.

