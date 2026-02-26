Μενού

Συναγερμός στην Πάτρα: Eκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών

Ο συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (26/02) στην Πάτρα και ειδικότερα στη Διεύθυνση Μεταφορών, όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Αστυνομία | EUROKINISSI
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (26/02), στην Πάτρα όπου άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το tempo24.gr, ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο του κτιρίου, στην περιοχή του Κουκούλι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες, ενώ επί τόπου βρέθηκε και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Ο μηχανισμός, που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε,  περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες εύφλεκτο υλικό.

Εκρηκτικός μηχανισμός στην Πάτρα
Εκρηκτικός μηχανισμός στην Πάτρα | tempo24.gr

ΕΛΛΑΔΑ