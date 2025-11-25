Συναγερμός στην Πάτρα: Έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ - Ένας τραυματίας

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών, η οποία μάλιστα προκάλεσε τον τραυματισμό ατόμου.
Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα και στο σημείο επικράτησε πανικός. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Πληροφορίες αναφέρουν πώς θερμοσίφωνας έσκασε στον χώρο της κουζίνας και εκεί βρισκόταν ένα άτομο – εργαζόμενος στην εταιρεία.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πώς δεν κινδυνεύει η ζωή του όμως έχει υποστεί εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.
- Aποκαλύφθηκε ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο - Και δεν είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ ή ο ήλιος
- Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
- Η πιο παράξενη εκκλησία της Ελλάδας που οι άγιοι είναι σαν αρχαίοι φιλόσοφοι
- Ρουκ Ζουκ: Το φλερτ παίκτη στη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Big» παρατσούκλι που την έστειλε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.