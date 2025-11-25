Συναγερμός στην Πάτρα: Έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ - Ένας τραυματίας

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών, η οποία μάλιστα προκάλεσε τον τραυματισμό ατόμου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα και στο σημείο επικράτησε πανικός. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες αναφέρουν πώς θερμοσίφωνας έσκασε στον χώρο της κουζίνας και εκεί βρισκόταν ένα άτομο – εργαζόμενος στην εταιρεία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πώς δεν κινδυνεύει η ζωή του όμως έχει υποστεί εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.