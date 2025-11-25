Μενού

Συναγερμός στην Πάτρα: Έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ - Ένας τραυματίας

Πληροφορίες αναφέρουν πώς θερμοσίφωνας έσκασε στον χώρο της κουζίνας και εκεί βρισκόταν ένα άτομο – εργαζόμενος στην εταιρεία.

Πυροσβεστική (φωτογραφία αρχείου) | INTIME
Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών, η οποία μάλιστα προκάλεσε τον τραυματισμό ατόμου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα και στο σημείο επικράτησε πανικός. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πώς δεν κινδυνεύει η ζωή του όμως έχει υποστεί εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

