Συναγερμός στην Πάτρα: Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης

Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε ξαφνικά στην Πάτρα προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε ξαφνικά, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους περαστικούς, καθώς σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων, όπως αναφέρει το pelop.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, προχωρώντας σε προληπτικό αποκλεισμό του δρόμου και διακοπή της κυκλοφορίας, για λόγους ασφάλειας.

Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης και αναμένεται αυτοψία από αρμόδιους μηχανικούς για την εκτίμηση της στατικής επάρκειας του κτηρίου.

