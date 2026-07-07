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Συναγερμός στην πλατεία Βάθη: Έκρηξη boiler σε υπόγειο ξενοδοχείου χωρίς τραυματισμούς

Έκρηξη boiler σε υπόγειο ξενοδοχείου στην πλατεία Βάθη κινητοποίησε την Πυροσβεστική. Δεν υπήρξε φωτιά ή κίνδυνος για τους ενοίκους.

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Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Intime
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Δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα κινητοποιήθηκαν σε ξενοδοχείο κοντά στην πλατεία Βάθης, ύστερα από αναφορά για έκρηξη boiler σε υπόγειο χώρο. Στο σημείο κλήθηκε και κλιμακοφόρο όχημα που όμως δεν χρειάστηκε να κάνει ενέργειες, καθώς δεν διαπιστώθηκε φωτιά.

Κανείς εκ των ενοίκων δεν κινδύνευσε, καθώς οι υπεύθυνοι της ξενοδοχειακής μονάδας κινήθηκαν άμεσα και ενημέρωσαν τις Αρχές. Οι έρευνες στον χώρο είναι σε εξέλιξη.
 

 

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