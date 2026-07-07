Μουντιάλ: Γιατί οι ποδοσφαιριστές κόβουν το πίσω μέρος από τα παπούτσια τους

Ένα μέρος της γοητείας του Μουντιάλ, οφείλεται στο γεγονός ότι «γνωρίζεις» πολλούς λαούς και τις συνήθειές τους, παρακολουθώντας ταυτόχρονα ποδόσφαιρο, ένα λατρεμένο άθλημα παγκοσμίως.

Μια τέτοια συνήθεια έφερε και την έκπληξη των φιλάθλων το βράδυ της 6ης Ιουλίου κατά τη διάρκεια του αγώνα Πορτογαλίας εναντίον Ισπανίας.

Ο λόγος, για τους παίκτες όπου ανοίγουν τρύπες στο πίσω μέρος των παπουτσιών τους. «Είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό», έγραψε ένας θεατής στο X. .

Ο Ρομπέρτο ​​Φιμίνο και ο Φιλίπε Κουτίνιο έχουν εντοπιστεί να το κάνουν στο παρελθόν. Και φαίνεται ότι δεν είναι θέμα αισθητικήςαλλά περισσότερο... ιατρική επιλογή.

Why players are cutting the back of their boots at World Cup as fans spot strange trend for first time https://t.co/BFGVxpsYHV pic.twitter.com/UFnZ9bqse9 — LADbible (@ladbible) July 7, 2026

Προφανώς, οι τρύπες στα παπούτσια μπορούν να είναι ένας τρόπος για να απαλλαγούν από το βάρος της ενοχλητικής «φτέρνας του Χάγκλουντ». Η παραμόρφωση αυτή, είναι μια οστική προεξοχή στο πίσω μέρος της πτέρνας που προκαλεί φλεγμονή. Συχνά οφείλεται σε ανατομική προδιάθεση, έντονη άσκηση. και - όπως και σε αυτή την περίπτωση - σφιχτά υποδήματα.

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Συνήθως, οι παίκτες ανακουφίζονται φορώντας παπούτσια με ανοιχτό πίσω μέρος όταν δεν παίζουν, εφαρμόζοντας πάγο ή χρησιμοποιώντας μανίκια με τζελ. Ή, όπως φαίνεται, απλώς κόβοντας το σκληρό μέρος ώστε να μην αγγίζει το κόκκαλο της φτέρνας.

«Για να ανακουφιστεί η πίεση στον αχίλλειο τένοντα/φτέρνα και να αποφευχθούν οι φουσκάλες», είπε ένας χρήστης του Χ σχολιάζοντας την εικόνα από το Πορτογαλία - Ισπανία που «σήκωσε» ερωτηματικά.

Αλλά με την παραμόρφωση της φτέρνας του Χάλκλουντ να ταλαιπωρεί πολλούς παίκτες και την ενόχληση που προκαλείται από τα παπούτσια, ένας άλλος χρήστης επέκρινε: «Οι ''ειδικοί'' δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν μπορούν ακόμα να σχεδιάσουν παπούτσια που δεν θα παραλύσουν τους παίκτες μετά από 100 χρόνια;».