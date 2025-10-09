Συναγερμός στις Αρχές: Εξαφάνιση 15χρονης από νοσοκομείο στους Αμπελόκηπους

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία μετά την εξαφάνιση της Ελευθερίας Σ., 15 ετών, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μέσα από νοσοκομείο στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού
Στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, η 15χρονη Ελευθερία Σ., αγνοείται από τις 6 Οκτωβρίου από νοσοκομείο των Αμπελοκήπων.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Τετάρτη και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Ελευθερία Σ. έχει καστανοκόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και ζυγίζει 100 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.
