Συναγερμός στο Αγρίνιο: Επιχείρηση για τη διάσωση του προέδρου του Ορειβατικού Πρέβεζας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του Αγίου Βλασίου, όπου ο 56χρονος πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από σοβαρό ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το agriniopress.gr, ο έμπειρος ορειβάτης παρασύρθηκε από βράχο που αποκολλήθηκε την ώρα που προσπαθούσε να ασφαλίσει σχοινί, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί τραυματισμένος σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι. Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις από το Αγρίνιο, ενώ έχει ήδη ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου για την άμεση αεροδιακομιδή του, καθώς η προσέγγιση από εδάφους είναι δυσχερής.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, τα υπόλοιπα μέλη της ορειβατικής ομάδας δίνουν ήδη καταθέσεις στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο για να ανασύρουν τον 56χρονο με ασφάλεια.