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Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στη Φιλελλήνων

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας. Αποκλείστηκε η οδός Φιλελλήνων για την ασφάλεια των πολιτών.

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ΤΕΕΜ - Φιλελλήνων
Ελεγχόμενη έκρηξη στη Φιλελλήνων | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Συναγερμός στις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (02/09), μετά από επείγουσα κλήση για την ύπαρξη ύποπτου αντικειμένου στην καρδιά της Αθήνας.

Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και προχώρησαν στον άμεσο αποκλεισμό της οδού Φιλελλήνων, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Παράλληλα, με μέλημα τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία των πολιτών, οι αστυνομικοί απομακρύνουν με συντονισμένες κινήσεις τους διερχόμενους πεζούς.

Στο σημείο έχει δημιουργηθεί μια αυστηρή περίμετρος ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί η προσέγγιση σε οποιονδήποτε μη έχοντα εργασία.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο:

Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης

 

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