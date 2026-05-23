Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά: ΙΧ έπεσε στη θάλασσα - Η κατάσταση του οδηγού

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά πριν τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά από πτώση οχήματος στη θάλασσα.
Στο αυτοκίνητο επέβαινε ο 89χρονος οδηγός, ο οποίος εξήλθε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος και είναι καλά στην υγεία του.
Τον 89χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
