Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά: ΙΧ έπεσε στη θάλασσα - Η κατάσταση του οδηγού

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά πριν τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά από πτώση οχήματος στη θάλασσα.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ο 89χρονος οδηγός, ο οποίος εξήλθε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος και είναι καλά στην υγεία του.

Τον 89χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

