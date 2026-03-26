Λουτράκι: Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ στα ΕΛΤΑ - Άρπαξαν πάνω από 30.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 07:45 το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου, κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του ΑΤΜ του καταστήματος. Σύμφωνα με τοπικα ΜΜΕ, δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και βαριά οπλισμένοι, ο ένας εκ των οποίων προσέγγισε το ΑΤΜ, κατάφεραν να αρπάξουν περίπου 32.000 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς το όχημα που τους περίμενε ο συνεργός τους.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ έχει ληφθεί υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με τους δράστες να αναζητούνται μέχρι και αυτή την ώρα. Η ληστεία σημειώθηκε αμέσως μετά το άνοιγμα του υποκαταστήματος και κατά τη μεταφορά των χρημάτων προς τα ΑΤΜ από τους υπαλλήλους.