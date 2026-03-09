Συναγερμός στο Μενίδι: Φωτιά σε κοντέινερ στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα



Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (9/3) στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα όταν ξέσπασε φωτιά σε κοντέινερ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά ξέσπασε σε κοντέινερ εντός του ΠΡΟΚΕΠΑ (Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών) και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς είναι ακόμη άγνωστα.

