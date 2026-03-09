Μενού

Συναγερμός στο Μενίδι: Φωτιά σε κοντέινερ στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα

Ξέσπασε φωτιά σε κοντέινερ στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα, στο Μενίδι. Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (9/3) στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα όταν ξέσπασε φωτιά σε κοντέινερ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ,  η πυρκαγιά ξέσπασε σε κοντέινερ εντός του ΠΡΟΚΕΠΑ (Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών) και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς είναι ακόμη άγνωστα. 
 

