Συναγερμός στο Ναύπλιο: Φωτιά σε διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο οι ένοικοι

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής στην ιστορική συνοικία της Πρόνοιας στο Ναύπλιο, όταν πυκνοί καπνοί άρχισαν να αναδύονται από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου. Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε άμεσα, πυροδοτώντας μια ταχεία και συντονισμένη επιχείρηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες του argolida24.gr, η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε μαζική. Δέκα πυροσβέστες, επιχειρώντας με πέντε ειδικά οχήματα, ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Την ίδια στιγμή, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησαν στον άμεσο αποκλεισμό της περιοχής, δημιουργώντας μια ασφαλή περίμετρο που διευκόλυνε το κρίσιμο έργο της κατάσβεσης και προστάτευσε τους διερχόμενους πολίτες.

Ο πύρινος εφιάλτης άφησε πίσω του εκτεταμένες υλικές ζημιές, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στον χώρο της κουζίνας του διαμερίσματος. Το σκηνικό της έντασης, η ογκώδης επιχείρηση και η αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους καπνούς προκάλεσαν εύλογη ανησυχία στους κατοίκους της γειτονιάς.