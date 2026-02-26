Συναγερμός στο Ναύπλιο: Πτώση 15χρονης από εγκαταλελειμμένο κτίριο – Έρευνα για τις συνθήκες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) στο Ναύπλιο, όταν μια 15χρονη τραυματίστηκε σοβαρά μετα από πτώση σε ύψος στο εγκαταλελειμμένο κυτίριο του παλιού Ξενία, στην Ακροναυπλία.
Σύμφωνα με το argolikeseidiseis.gr, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε την ανήλικη στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου νοσηλεύεται.
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.
Η υπόθεση της πτώσης της 15χρονης αναμένεται να θέσει εκ νέου στο προσκήνιο τα ερωτήματα που εδώ και χρόνια θέτουν τοπικοί φορείς και βουλευτές, σχετικά με την ασφάλεια και τη διαχείριση του ακινήτου, το οποίο παραμένει «εστία κινδύνων και δυσφήμισης» για την πόλη.
