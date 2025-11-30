Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εξαφανίστηκε 16χρονος

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 16χρονου από τον Άγιο Παντελεήμονα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 30/11/25 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Αουάν Χασάν Αχμέτ έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μαύρη ζακέτα και άσπρα παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
