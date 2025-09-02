Συναγερμός στον Βόλο: Αγωνία για την εξαφάνιση 48χρονης – Κίνδυνος για τη ζωή της

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια εντοπισμού της 48χρονης Μαρίας Θάνου, η οποία εξαφανίστηκε από την περιοχή του Βόλου την 1η Σεπτεμβρίου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την υπόθεση και, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Μαρία Θάνου έχει ύψος 1,68 μ., είναι εύσωμη, με ασπρόμαυρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρη φούστα και μαύρα παπούτσια.

Όποιος πολίτης έχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό της, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με:

Την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017 (διαθέσιμη όλο το 24ωρο)

Οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας