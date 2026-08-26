Συναγερμός στον Κηφισό: Συνελήφθη άνδρας υπό την επήρεια ουσιών που έβαζε φωτιές στην Εθνική Οδό

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από επικίνδυνο περιστατικό στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της συμβολής με την Ιερά Οδό και λίγο πριν από τους σταθμούς των ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ένας άνδρας κινούνταν στη μέση του κόμβου και έβαζε εστίες φωτιάς στο οδόστρωμα, την ώρα που τα διερχόμενα αυτοκίνητα περνούσαν από δίπλα του, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών και την κυκλοφορία.

Η παρατηρητικότητα και η άμεση αντίδραση μιας γυναίκας οδηγού ταξί αποδείχθηκαν καθοριστικές, καθώς ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον άνδρα. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο δράστης βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.