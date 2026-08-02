Συναγερμός στον Όλυμπο: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον «Κόκκινο Βράχο»

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (02/08) στις διασωστικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή «Κόκκινος Βράχος» του Ολύμπου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα πιθανότατα νεαρής ηλικίας, τον οποίο βρήκαν μέσα στις γνωστές βάθρες της περιοχής άλλοι επισκέπτες.
Οι παρευρισκόμενοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, καταβάλλοντας αγωνιώδεις προσπάθειες για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, διατηρώντας τον στη ζωή μέχρι να φτάσουν στο σημείο τα σωστικά συνεργεία.
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