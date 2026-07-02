Συναγερμός στον Πύργο: Φωτιά σε διαμέρισμα από κλιματιστικό – Στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σημειώθηκε στον Πύργο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους, κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για πιθανό τραυματισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία της φωτιάς εντοπίζεται στην εσωτερική μονάδα κλιματιστικού, από όπου και επεκτάθηκε γρήγορα στον χώρο του σαλονιού. Η έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση των φλογών στο υπόλοιπο σπίτι, περιορίζοντας το συμβάν σε υλικές ζημιές.

Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μια γυναίκα και ο ανήλικος γιος της. Και οι δύο μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Πύργου προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των ίδιων πληροφοριών, στο συγκεκριμένο κλιματιστικό είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης μόλις την προηγούμενη ημέρα.