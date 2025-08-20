Μενού

Συναγερμός στον σταθμό Ηρακλείου: Άτομο έπεσε στις γραμμές του τρένου

Πιθανή αυτοκτονία η πτώση του ατόμου λίγο πριν το σταθμό Ηρακλείου.

Το Μετρό της Αθήνας
Άνδρας στο Μετρό της Αθήνας | Eurokinissi
Μετά τις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (20/08/25), η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε για πτώση ατόμου στις σιδηροδρομικές γραμμές στον σταθμό του Ηρακλείου.

Στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ η κυκλοφορία των τρένων στις γραμμές Πατήσια, Παλλήνης και Κηφισιάς συνεχίζεται κανονικά.

Οι πρώτες ενδείξεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, ωστόσο οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

