Συνέχεια στο «θρίλερ» με την εξαφάνιση του Μάικλ Μόσλεϊ στη Σύμη - Τι εξετάζουν πλέον οι Αρχές

Ο συναγερμός που έχει σημάνει από την Πέμπτη για την εξαφάνιση του Βρετανού παρουσιαστή του BBC και γκουρού της διατροφής στη Βρετανία, Μάικλ Μόσλεϊ, συνεχίζει να ηχεί. Οι έρευνες που άρχισαν από την πρώτη στιγμή δεν έχουν αποδώσει καρπούς, με τις ελπίδες πλέον να μειώνονται και τις Αρχές να χρησιμοποιούν κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους.

«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ίχνος του. Και αυτό σημαίνει ότι για εμάς τουλάχιστον, κάθε πιθανό σενάριο είναι ανοιχτό και διερευνάται» ανέφερε στη Daily Mail -στην οποία αρθρογραφούσε ο Dr Michael Mosley- η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου και εξήγησε πως: «Μπορεί να γλίστρησε, να σκόνταψε, να έπεσε, ακόμη και να τον δάγκωσε φίδι, μένοντας κάπου τραυματισμένος».

Ο Μάικλ Μόσλεϊ είχε πάει χθες το απόγευμα για μπάνιο σε μία παραλία στον Άγιο Νικόλαο και ενημέρωσε τη σύζυγό του ότι επιστρέφει προς το ξενοδοχείο περπατώντας ένα μονοπάτι και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται. «Είναι ένα περιπατητικό μονοπάτι, όχι πολύ δύσκολο, αλλά ούτε και εύκολο. Μέχρι το Γιαλό είναι περίπου μισή ώρα με τα πόδια, δεν ξέρουμε αν ακολούθησε αυτό το δρόμο και χάθηκε, λόγω και της υπερβολικής ζέστης» ανέφερε κατά τη διάρκεια της ημέρας ο δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδουκας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με νέα στοιχεία που παρουσίασε το BBC το κινητό τηλέφωνο του παρουσιαστή βρέθηκε στο μέρος που διέμενε με τη σύζυγό του.

Ενισχύονται οι δυνάμεις έρευνας

Στο κάδρο της των ερευνών έχει μπει κάθε πιθανό σημείο όπου θα βρίσκεται ο γιατρός και παρουσιαστής και γι αυτό τον λόγο στη Σύμη έχει οργανωθεί μία τεράστια επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τη συνδρομή drones με θερμική κάμερα και εθελοντών από το νησί.

Σήμερα, όπως αναφέρει το BBC θα ενισχυθούν κι άλλο οι δυνάμεις, ωστόσο συνδυασμός του πολύ ζεστού καιρού και του απότομου εδάφους θα κάνει το έργο για όσους αναζητούν τον Μόσλεϊ ακόμη πιο δύσκολο.

Ποιος είναι ο Dr Μάικλ Μόσλεϊ

Ο 67χρονος Μάικλ Μόσλεϊ είναι γνωστός - μεταξύ άλλων - για προγράμματα όπως η σειρά του BBC «Trust Me, I'm a Doctor» και παρουσίες στο The One Show του BBC και στο This Morning του ITV.

Χάρη στη δουλειά του στα ντοκιμαντέρ, ο Μόσλεϊ έχει λάβει βραβεία όπως ένα Emmy για το επιστημονικό ντοκιμαντέρ The Human Face. Διατηρεί επίσης στήλη στη Daily Mail και έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές εκπομπές για διατροφή και άσκηση.

Έχει τέσσερα παιδιά με την σύζυγό του Κλαιρ Μπέιλι Μόσλεϊ, που είναι επίσης γιατρός, συγγραφέας και ασχολείται με την υγιεινή ζωή. Είναι υποστηρικτής της διαλειμματικής νηστείας και ιδιαίτερα της διατροφής 5:2 αλλά και τη δίαιτας The Fast 800.