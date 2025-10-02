Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης (01/10) με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, εμώ σφοδρή και πολύωρη ήταν η βροχόπτωση και στην Αττική.

Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό, με το Αιτωλικό και την Καλαμάτα να είναι οι περιοχές που αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Κάτοικοι καταγγέλλουν στο Mega πως τα αντλιοστάσια δεν λειτούργησαν: «Δεν υπάρχουν αντλίες, τώρα δεν λειτούργησαν, είναι καμένες είναι ανύπαρκτες».

Δύο ηλικιωμένες απεγκλωβίστηκαν με αγροτικό 4×4. Το σπίτι τους, στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού, είναι σε ένα στενό δρόμο, όπου δεν μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά.

Στον Βόλο, στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διάδρομοι και εργαστήρια πλημμύρισαν και προκλήθηκαν ζημιές σε εξοπλισμό.

Στην Αττική μέσα σε λίγη ώρα έπεσε το νερό ενός μήνα

Ρεκόρ βροχής σημειώθηκε στους Παξούς όπου έπεσαν 100 τόνοι νερού αλλά και στην Αττική όπου σε κάποιες περιοχές μέσα σε λίγη ώρα έπεσε νερό ενός μήνα. Στα Δερβίζιανα Ιωαννίνων έπεσαν 85 χιλιοστά βροχής στα Θεοδωριανά Άρτας 79 , στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας 70 και στο Μουζάκι Καρδίτσας 64 χιλιοστά νερού.

Από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας η βροχή δεν σταμάτησε. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος βουλωμένα φρεάτια πλημμύρισαν δρόμους και προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στη Γλυφάδα ορμητικά νερά κατέληγαν στο οδικό δίκτυο. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης προβλήματα προκλήθηκαν και στις αστικές συγκοινωνίες. Για τουλάχιστον 2 ώρες 4 στάσεις του τραμ στα νότια προάστια ήταν εκτός λειτουργιάς λόγω της συσσώρευσης υδάτων στις ράγες.

Στο Κερατσίνι, κάτοικοι υπό τον φόβο πλημμύρας οχύρωσαν σπίτια και καταστήματα. Τοποθέτησαν αυτοσχέδιες σιδερένιες επεκτάσεις στις εισόδους.

Το κύμα της κακοκαιρίας που σφυροκοπά την χώρα χτύπησε και την Αττική. Στα βόρεια προάστια έντονη βροχόπτωση έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί.

Ο μεγαλύτερος όγκος νερού στο λεκανοπέδιο έπεσε στην Αγία Παρασκευή και το Περιστέρι φθάνοντας τα 40 χιλιοστά.

Από την κακοκαιρία που σάρωσε την Αττική, στο κέντρο της Αθήνας έπεσε ένα δέντρο πάνω σε έναν μοτοσικλετιστή, ο οποίος νοσηλεύεται και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, τα φαινόμενα θα είναι έντονα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Ισχυρές καταιγίδες σε: Κεντρική/Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα,

Επίσης σε: Ιόνιο και Δυτικά ηπειρωτικά,

Στην υπόλοιπη χώρα: τοπικές βροχές και αύριο,

Σταδιακή βελτίωση από το Σάββατο.

Ο καιρός από το Meteo

Σύμφωνα με το Meteo.gr, κατά το υπόλοιπο της Πέμπτης 02/10 οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν σταδιακά και τα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, καθώς και σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας προς το τέλος του εικοσιτετραώρου κι έπειτα. Ιδιαίτερα για την Αττική, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει μέχρι και το απόγευμα.

Την Παρασκευή 03/10 βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Σε ότι αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης 02/10 προς Παρασκευή 03/10.

Η πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025



Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Στην κεντρική Μακεδονία

δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα δυτικά τμήματα του Αιγαίου που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στα βόρεια από ανατολικές 4 με 6 και βαθμιαία στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τους 21 με 23 και στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Βροχές και τοπικές καταιγίδες, ισχυρές στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία βόρειοι βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Έως 18 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, κατά διαστήματα ισχυρές.

Ανεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 21 με 22 και στα βόρεια έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ισχυρές στη δυτική Κρήτη και από το βράδυ στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές από νωρίς το απόγευμα και βαθμιαία καταιγίδες, ισχυρές από τις βραδινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το βράδυ 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως και το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Βροχές τοπικά ισχυρές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025



Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

α. Μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τμήματα. Στη δυτική Μακεδονία κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Nεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα για τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι πρόσκαιρα ισχυρά στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στη συνέχεια άστατος με τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές κατά τόπους.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα βόρεια νότιοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια βελτιωμένος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-10-2025

Αστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-10-2025

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-10-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία σε όλα τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-10-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως στα κεντρικά και τα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

