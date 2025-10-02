Καταιγίδες στην Αθήνα: Επιδείνωση τις επόμενες ώρες - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Δυνατή βρόχη πέφτει από το πρωί της Πέμπτης (02/10) στην Αθήνα, όπως άλλωστε είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, στην πρώτη ημέρα της διήμερης κακοκαιρίας.

Μάλιστα τα φαινόμενα αναμένεται ότι θα ενταθούν μετά τις μεσημβρινές ώρες.

Όπως μεταδίδει το Orange Press Agency, Αθηναίοι και τουρίστες αναζητούσαν καταφύγουν σε στέγαστρα, στάσεις λεωφορείων και στοές, ενώ άλλοι κυκλοφορούσαν με ομπρέλες και κουκούλες.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης 01/10 βρίσκεται σε εξέλιξη, με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Κατά το υπόλοιπο της Πέμπτης 02/10 οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν σταδιακά και τα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, καθώς και σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας προς το τέλος του εικοσιτετραώρου κι έπειτα. Ιδιαίτερα για την Αττική, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει μέχρι και το απόγευμα.

Την Παρασκευή 03/10 βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Σε ό,τι αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης 02/10 προς Παρασκευή 03/10.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Για σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου:

Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Στην κεντρική Μακεδονία

Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου:

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Κακοκαιρία: Πού θα είναι επικίνδυνα τα καιρικά φαινόμενα

Τα καιρικά φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.