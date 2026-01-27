Συνεχίζεται η κακοκαιρία: Σε επιφυλακή Κρήτη και Μακεδονία για διαδοχικά φαινόμενα

Σε εξέλιξη παραμένει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με μεμονωμένες αλλά έντονες καταιγίδες στο Αιγαίο και ισχυρά φαινόμενα σε Μακεδονία, Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις παραμένει στο «πορτοκαλί επίπεδο» έως το απόγευμα της Τρίτης.

Οι άνεμοι παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση, ωστόσο τα προβλήματα δεν λείπουν. Στην Αττική, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες στα Σπάτα, όπου δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από όχημα που παρασύρθηκε από τα νερά του ρέματος Βάρδα.

Στη Μακεδονία, η Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών έχει προχωρήσει σε απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε κρίσιμα οδικά τμήματα λόγω των επικίνδυνων συνθηκών, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε Σιδηρόκαστρο και ορεινά χωριά.

Ο Δήμος Σιντικής έχει αιτηθεί να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί σε απεγκλωβισμούς.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και η Κρήτη, όπου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το επίπεδο «Red Code», καθώς τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα της Τρίτης.

Η κακοκαιρία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη ύφεση, όμως από το βράδυ της Τετάρτης αναμένονται νέες βροχές στη δυτική Ελλάδα, ενώ την Πέμπτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην Αττική.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, τρίτο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο, με σημαντικές ποσότητες βροχής σε δυτική Ελλάδα, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη.