Συνελήφθη 16χρονος που εξανάγκαζε 14χρονο να κλέβει κοσμήματα της μητέρας του και να του τα δίνει

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 16χρονου το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026, στο Πόρτο Ράφτη, ο οποίος φέρεται να εκβίαζε έναν 14χρονο και να ανάγκαζε να κλέβει χρυσά κοσμήματα της μητέρας του κα να του τα δίνει.

Ο νεαρός κατηγορείται για εκβίαση κατά συναυτουργία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρονος μαζί με δύο συνεργούς του εκβίαζαν συστηματικά τον περασμένο Μάιο έναν 14χρονο. Με την απειλή σωματικής βίας, τον ανάγκαζαν να τους παραδίδει τμηματικά χρυσά κοσμήματα της μητέρας του, τα οποία στη συνέχεια πούλαγαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Η συνολική αξία της λείας τους αγγίζει τις 10.000 ευρώ.

Οι δύο συνεργοί του 16χρονου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από την προανάκριση και αναζητούνται, ενώ ο συλληφθείς ανήλικος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 16χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 5 φωτοβολίδες, μηχανισμός εκτόξευσης φωτοβολίδων και σιδερογροθιά.