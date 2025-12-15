Συνελήφθη 23χρονος που προσπάθησε να περάσει 18,5 κιλά κάνναβης από το «Ελ.Βενιζέλος»

Συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ένας 23χρονος αλλοδαπός μέλος διεθνούς σπείρας, που είχε πάνω από 18,5 κιλά κάνναβης στη βαλίτσα του.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν στα ίχνη του 23χρονου μετά από πληροφορίες από την Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα.
Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν κατά την άφιξη του από χώρα του εξωτερικού και τον ακινητοποίησαν.
Στη συνέχεα σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην αποσκευή του, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 18 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).
Επιπλέον, βρέθηκε κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
