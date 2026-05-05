Συνελήφθη 28χρονος διανομέας που πετούσε πέτρες σε περαστικούς - Έστειλε στο νοσοκομείο γυναίκα

Τον τρόμο σκορπούσε ένας 28χρονος διανομέας, ο οποίος καταγγέλλεται ότι πετούσε πέτρες ενώ κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε τουλάχιστον σε 5 γυναίκες και έναν άντρα.
Την Κυριακή (03/05), τραυμάτισε μία γυναίκα στο πρόσωπο, η οποία μεταφέρθηκε στο με θλαστικά τραύματα και σπασμένα δόντια.
Κατά τη διάρκεια των επιθέσεών του φορούσε κράνος.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, που επικαλείται η ίδια πηγή, ο διανομέας συνελήφθη και αναγνωρίστηκε από τα θύματά του .
Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή του και σε άλλες επιθέσεις.
