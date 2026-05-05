Συνελήφθη 28χρονος διανομέας που πετούσε πέτρες σε περαστικούς - Έστειλε στο νοσοκομείο γυναίκα

Ο διανομέας φαίνεται ότι είχε επιτεθεί με πέτρες σε τουλάχιστον έξι άτομα, με μία γυναίκα να καταλήγει στο νοσοκομείο με θλαστικά τραύματα και σπασμένα δόντια.

Διανομέας | Φωτ. Αρχείου: Unsplash
Τον τρόμο σκορπούσε ένας 28χρονος διανομέας, ο οποίος καταγγέλλεται ότι πετούσε πέτρες ενώ κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του. 

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε τουλάχιστον σε 5 γυναίκες και έναν άντρα.

Την Κυριακή (03/05), τραυμάτισε μία γυναίκα στο πρόσωπο, η οποία μεταφέρθηκε στο με θλαστικά τραύματα και σπασμένα δόντια.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεών του φορούσε κράνος

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, που επικαλείται η ίδια πηγή, ο διανομέας συνελήφθη και αναγνωρίστηκε από τα θύματά του .

Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή του και σε άλλες επιθέσεις.

