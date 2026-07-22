Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ένας 28χρονος αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για Αιγύπτιο ο οποίος είχε και στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές με παράνομη είσοδο στη χώρα και ασέλγεια σε ανήλικη το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο δράστης ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει.

Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα στα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Όπως περιέγραψε, όταν επέστρεψαν στο σπίτι, άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και άρχισε να το χτυπάει στους τοίχους και στα κομοδίνα μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του και τον εγκατέλειψε στο δάπεδο.

Αμέσως μετά ανέφερε ότι πήρε τα χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρήματα του ιατροδικαστή επιβεβαιώνουν ότι ο θάνατος προήλθε από χτυπήματα στο πρόσωπο.

Οι αστυνομικοί είχαν στα χέρια τους ένα βίντεο που κατέγραφε τις κινήσεις των δυο ανδρών την ώρα που φτάνουν στο γραφείο του γνωστού ποινικολόγου, ενώ ευρήματα από τα νύχια του είχαν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Το βίντεο - ντοκουμέντο έξω από το γραφείο του Γεωργίου

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι οι Αρχές εξέταζαν με ιδιαίτερη προσοχή βίντεο που έχει καταγράψει τις κινήσεις έξω από την πολυκατοικία όπου στεγάζεται το γραφείο του θύματος.

Στα πλάνα φαίνεται ένας άνδρας, που φέρεται να είναι ο Σταύρος Γεωργίου, να κινείται στον χώρο. Δίπλα του ακριβώς περπατά ένας δεύτερος άνδρας, και στο τέλος του βίντεο οι δυο τους καταγράφονται να μπαίνουν μαζί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το χρονικό της δολοφονίας

Τον άτυχο ποινικολόγο αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. Όταν πήγαν στο γραφείο του, μπήκαν στον χώρο με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας και εκεί εντόπισαν τον Σταύρο Γεωργίου νεκρό στο πάτωμα χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον Σταύρο Γεωργίου ως έναν ήσυχο άνθρωπο και καλό γείτονα. «Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας. Ζούσε εδώ αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ήταν ήσυχος άνθρωπος και είχε το πελατολόγιό του», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Άλλος γείτονας σημείωσε ότι ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε τον χώρο κυρίως ως γραφείο, ωστόσο ορισμένες φορές διανυκτέρευε εκεί, καθώς δεχόταν πελάτες ακόμη και σε προχωρημένες ώρες της ημέρας.

Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει πως η επίθεση που δέχτηκε ήταν βίαιη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δύο ιατροδικαστές που έκαναν σήμερα την νεκροτομή διαπίστωσαν την βιαιότητα των χτυπημάτων.

Ο Σ. Γεωργίου έφερε βίαια πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα, που μπορεί να έγιναν με τα χέρια χωρίς κάποιο όργανο, κυρίως με κλωτσιές και γροθιές, αλλά και χτυπήματα με κάποιο βαρύ αντικείμενο για παράδειγμα με μια καρέκλα. Επιπλέον έφερε και χτύπημα από μια σκληρή επιφάνεια.