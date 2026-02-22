Μενού

Συνελήφθη 30χρονος που παρενοχλούσε επιβάτες σε πτήση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

O νεαρός προκάλεσε μεταξύ άλλων και τον τραυματισμό του Αξιωματικού Υπηρεσίας, αφού πρώτα προκάλεσε αναστάτωση παντού.

aerodromio Makedonia
Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» | Eurokinissi/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ένας τριαντάχρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια πτήσης από πόλη της Ευρώπης με προορισμό το αεροδρόμιο Μακεδονία, περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα, μη υπακούοντας στις εντολές του πληρώματος και του πιλότου.

Μετά την άφιξη της πτήσης οδηγήθηκε στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, όπου συνέχιζε να προπηλακίζει τους αστυνομικούς εξυβρίζοντας και απειλώντας τους, ενώ προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό του Αξιωματικού Υπηρεσίας.
 

